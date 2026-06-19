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Balade commentée du village d’Aas Eaux-Bonnes

mercredi 8 juillet 2026 · Eaux-Bonnes

Balade commentée du village d’Aas Eaux-Bonnes

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Cimetière
Ville
64440 Eaux-Bonnes
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Eaux-Bonnes

Balade commentée du village d’Aas

Cimetière Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-08 18:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Venez découvrir les signes, légendes, langues et l’histoire d’un des premiers villages construit à la fin de l’ère glaciaire.
Perché sur les hauteurs de la Montagne Verte, le quartier d’Aas vous attend pour découvrir son histoire, mais aussi anciennes maisons toujours fleuries, avec de jolies linteaux de portes et portes cochères.
Pensez à vous Inscrire dans l’un des bureaux d’Office de tourisme de la Vallée d’Ossau. Minimum 1h30 de visite
RDV devant le cimetière d’Aas avant le panneau du village.   .

Cimetière Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 08 82 71  anim@eauxbonnes.fr

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English : Balade commentée du village d’Aas

L’événement Balade commentée du village d’Aas Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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