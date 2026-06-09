Plouhinec

Balade commentée en Cap-Sizun

Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Visite motorisée ludique et originale, accessible pour tous les âges et surtout les personnes les moins mobiles. Victor, capiste pur beurre, partagera avec vous son amour et sa passion pour le Cap-Sizun, pour ses paysages, sa faune, son histoire, la pêche,… La visite est riche de ses anecdotes, de ses explications très accessibles et enrichissantes. Vous descendez du véhicule sur les points du visite les plus intéressants.

Laissez-vous guider et profiter. Le temps file très vite à ses côtés et la visite est très agréable.

À partager sans modération. .

Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English :

L’événement Balade commentée en Cap-Sizun Plouhinec a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz