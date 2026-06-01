Port-Saint-Père

Balade commentée en toue traditionnelle sur l’Acheneau

Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-05 2026-09-12

Embarquez à bord d’une toue traditionnelle de Loire pour une parenthèse rare, entre patrimoine fluvial, marais préservés et récits d’habitants passionnés !

À bord de La Juste, ancien bateau de paysans-mariniers, la balade vous invite à découvrir les marais de l’Acheneau, rivière étonnante qui re

6 bonnes raisons d’embarquer sur la toue

Découvrir un bateau traditionnel de Loire chargé d’histoire.

Explorer les marais de l’Acheneau depuis l’eau, au plus près de la nature.

Profiter d’un moment calme, loin du rythme du quotidien.

Observer la faune et la flore locales dans un cadre préservé.

Échanger avec des guides locaux passionnés, qui partagent anecdotes, savoirs et souvenirs du territoire.

Vivre une sortie en petit groupe, conviviale et authentique.

À noter pour passer un agréable moment lors de votre balade



La Toue est un bateau à ciel ouvert : pensez à adapter votre tenue à la météo du jour

Par temps ensoleillé chapeau, lunettes de soleil, crème solaire et bouteille d’eau

Par temps plus incertain vêtement chaud, parapluie, coupe-vent ou k-way

Lieu d’embarquement : à choisir au moment de votre réservation cliquez sur le nom de la commune

depuis Port-Saint-Père ; au port de la Morinière

depuis Cheix-en-Retz ; au départ de la Pierre Tremblante sur les rives de l’Acheneau

depuis Rouans ; à l’aire de camping-car de Messan

depuis Brains ; au départ du port Hamonneau

depuis Saint-Léger-les-Vignes ; au bac de l’Acheneau, rue de la rive

Informations pratiques

Durée de la balade 2 heures

Proposé à partir de 6 ans

Capacité maximum de passagers 12 personnes

Réservation obligatoire en ligne ou dans l’un des 7 bureaux de l’Office de Tourisme Destination Pornic

Pas de possibilité d’annulation les billets ne sont ni annulables, ni remboursables

Le départ est assuré avec un minimum de 4 participants, si ce minimun n’est pas atteint, un report ou un remboursement vous sera proposé par l’Office de Tourisme

l’embarquement se fait 15 min avant le départ de la toue

chaque commune dispose d’un parking proche du lieu d’embarquement, et sera précisé à la réservation

Navig’Acheneau fait partie des activités mettant en avant le patrimoine local, présentées par l’Office de Tourisme Intercommunal Destination Pornic. .

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40 info@pornic.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Step aboard a traditional Loire riverboat for a unique getaway, combining river heritage,unspoiled marshes, and stories from passionate locals!%A0

%C0Aboard%A0La Juste, a former boat used by farmer-sailors,%A0the cruise invites you %E0 to discover the marshes of the Acheneau,%A0a %E9tonning%A0river that re

L’événement Balade commentée en toue traditionnelle sur l’Acheneau Port-Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-12 par I_OT Pornic