Informations pratiques

Roscanvel

Balade commentée Fort de la Fraternité à Roscanvel

Route de la Fraternité Roscanvel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Découvrez le Fort de la Fraternité à Roscanvel, un site historique emblématique situé à l’entrée de la rade de Brest. Ce fort fait partie d’un ensemble de fortifications conçues pour protéger la rade et témoigne d’un riche passé militaire.

En explorant les alentours du fort, vous serez impressionnés par son architecture imposante et ses vues spectaculaires sur la mer et les paysages côtiers. Le Fort de la Fraternité offre une plongée fascinante dans l’histoire maritime et défensive de la Bretagne.

Ce lieu est une destination idéale pour les amateurs d’histoire et de paysages marins, alliant patrimoine militaire, nature et panoramas à couper le souffle.

Infos pratiques

juillet août les mercredis à 10h30

3€ adulte | Gratuit -18 ans

Réservation obligatoire dans les Offices de Tourisme

durée 1h30

Prévoir chaussures de marche

RDV parking du fort de la fraternité ROSCANVEL

Visite assurée par l’Office de Tourisme. .

Route de la Fraternité Roscanvel 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 07 92

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English :

L’événement Balade commentée Fort de la Fraternité à Roscanvel Roscanvel a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime