Balade commentée La batterie de Kerviniou Roscanvel
jeudi 16 juillet 2026 · Roscanvel
Informations pratiques
Roscanvel
Balade commentée La batterie de Kerviniou
Parking de la batterie de Cornouaille Roscanvel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27
La batterie de Kerviniou
Découvrez la batterie de Kerviniou à Roscanvel, un vestige historique de la défense de la rade de Brest. Ces ouvrages militaires, intégrés au système défensif breton, offrent une plongée dans le passé stratégique de la région.
Avec leurs vues imprenables sur la mer et son architecture imposante, la batterie de Kerviniou allient patrimoine et paysages marins, pour une visite riche en émotions et en histoire.
Depuis ce panorama, nous évoquerons ensemble les emblématiques fort de Cornouaille ainsi que celui des Capucins.
Infos pratiques
juillet août les jeudis 16/07 30/07 13/08 27/08 à 10h30
3€ adulte | Gratuit -18 ans
Réservation obligatoire dans les Offices de Tourisme
durée 1h30
Prévoir chaussures de marche
RDV parking de la batterie de Cornouaille ROSCANVEL
Visite assurée par l’Office de Tourisme. .
Parking de la batterie de Cornouaille Roscanvel 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 07 92
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English :
L’événement Balade commentée La batterie de Kerviniou Roscanvel a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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