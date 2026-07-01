Informations pratiques

Roscanvel

Balade commentée La batterie de Kerviniou

Parking de la batterie de Cornouaille Roscanvel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

La batterie de Kerviniou

Découvrez la batterie de Kerviniou à Roscanvel, un vestige historique de la défense de la rade de Brest. Ces ouvrages militaires, intégrés au système défensif breton, offrent une plongée dans le passé stratégique de la région.

Avec leurs vues imprenables sur la mer et son architecture imposante, la batterie de Kerviniou allient patrimoine et paysages marins, pour une visite riche en émotions et en histoire.

Depuis ce panorama, nous évoquerons ensemble les emblématiques fort de Cornouaille ainsi que celui des Capucins.

Infos pratiques

juillet août les jeudis 16/07 30/07 13/08 27/08 à 10h30

3€ adulte | Gratuit -18 ans

Réservation obligatoire dans les Offices de Tourisme

durée 1h30

Prévoir chaussures de marche

RDV parking de la batterie de Cornouaille ROSCANVEL

Visite assurée par l’Office de Tourisme. .

Parking de la batterie de Cornouaille Roscanvel 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 07 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade commentée La batterie de Kerviniou Roscanvel a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime