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Balade commentée La Grande Pêche Binic-Étables-sur-Mer

Balade commentée La Grande Pêche Binic-Étables-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Quai de Pordic

Ville : 22520 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

Balade commentée La Grande Pêche

Quai de Pordic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :
2026-07-07

L’essentiel sur l’épopée du port de Binic lors de la Grande Pêche à Terre-Neuve et Islande ! Balade accessible à tous. Durée 1h. Le parcours se situe sur un sol plat irrégulier.
RDV quai de Pordic à 17h les mardis du 7 juillet au 11 août et le 1er septembre.
Pour plus d’informations sur l’accessibilité de la balade info@binicetablessurmer.com
3€/adulte, gratuit pour les accompagnants et pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation obligatoire uniquement par téléphone au 02 96 73 60 12. Paiement uniquement par CB.   .

Quai de Pordic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 60 12 

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English :

L’événement Balade commentée La Grande Pêche Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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