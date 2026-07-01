Balade commentée Le patrimoine du Faou Le Faou
jeudi 9 juillet 2026 · Le Faou
Informations pratiques
Le Faou
Balade commentée Le patrimoine du Faou
10 Rue du Général de Gaulle Le Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Le Faou, Petite Cité de Caractère située en bordure de l’estuaire de l’Aulne, offre une visite guidée riche en découvertes historiques et architecturales. En déambulant dans ses rues pavées, les visiteurs sont émerveillés par les maisons à pans de bois datant des XVe et XVIe siècles, magnifiquement préservées.
L’église Saint-Sauveur, un joyau du gothique breton, dévoile ses vitraux colorés et son impressionnant porche sculpté. La promenade se poursuit les petites ruelles, où la vue sur le port et les paysages environnants invite à la contemplation. Cette balade au Faou est une immersion authentique dans le patrimoine breton, alliant histoire, culture et nature.
Infos pratiques
juillet août les jeudis à 10h30
3€ adulte | Gratuit -18 ans
Réservation obligatoire dans les Offices de Tourisme
durée 1h30
RDV devant l’Office de Tourisme Le FAOU
Accès PMR possible
Visite assurée par l’Office de Tourisme. .
10 Rue du Général de Gaulle Le Faou 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 27 07 92
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English :
L’événement Balade commentée Le patrimoine du Faou Le Faou a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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