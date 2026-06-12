Balade découverte de la forêt du Cranou Le Faou
Balade découverte de la forêt du Cranou Le Faou jeudi 9 juillet 2026.
Le Faou
Balade découverte de la forêt du Cranou
Parking du Pont-Rouge Le Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-20
De juin à août 2026, le service Espaces naturels de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime propose des animations gratuites et ouvertes à tous en lien avec la nature et l’environnement.
Sur inscription les places sont limitées, pensez à vous inscrire au 07 85 29 71 69 ou gardelittoral@comcom-crozon.bzh
Jeudi 9 juillet
Jeudi 23 juillet
Jeudi 20 août
De 10h à 12h
Rdv parking du Pont rouge, forêt du Cranou à Hanvec
Prévoir une tenue adaptée.
A noter les animations peuvent être annulées en raison de la météo ou d’un nombre insuffisant d’inscrits. .
Parking du Pont-Rouge Le Faou 29590 Finistère Bretagne +33 7 85 29 71 69
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English :
L’événement Balade découverte de la forêt du Cranou Le Faou a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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