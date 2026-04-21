Balade commentée Les Bois Rochel Rue de Licouet Plouër-sur-Rance

Plouër-sur-Rance

Balade commentée Les Bois Rochel

Rue de Licouet Les chemins de la salicorne Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 13:30:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Partez pour une boucle d’environ 11 km mêlant chemins creux, hameaux de granit, manoirs et superbes vues sur la Rance. Le parcours est un peu le best-of de Plouër. Au fil de la balade, la guide vous raconte la vie du village au fil du temps, ses histoires et ses transformations. Vous découvrez aussi les plantes sauvages, médicinales et comestibles qui bordent les sentiers. Une immersion complète dans l’âme d’un coin de Bretagne. !

Pour bons marcheurs. .

Rue de Licouet Les chemins de la salicorne Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Balade commentée Les Bois Rochel Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme