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Visite du Bourg de Plouër sur Rance Rue de Licouet Plouër-sur-Rance

Visite du Bourg de Plouër sur Rance Rue de Licouet Plouër-sur-Rance samedi 2 mai 2026.

Lieu : Rue de Licouet

Adresse : Les chemins de la salicorne

Ville : 22490 Plouër-sur-Rance

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Plouër-sur-Rance

Visite du Bourg de Plouër sur Rance

Rue de Licouet Les chemins de la salicorne Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 11:15:00

Date(s) :
2026-05-02

Vie d’un village breton à la fois rural et ouvert sur le monde via son estuaire. Découvrez la
petite histoire dans la grande histoire.   .

Rue de Licouet Les chemins de la salicorne Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne  

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L’événement Visite du Bourg de Plouër sur Rance Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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