Visite du Bourg de Plouër sur Rance Rue de Licouet Plouër-sur-Rance
Visite du Bourg de Plouër sur Rance Rue de Licouet Plouër-sur-Rance samedi 2 mai 2026.
Plouër-sur-Rance
Visite du Bourg de Plouër sur Rance
Rue de Licouet Les chemins de la salicorne Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 11:15:00
Date(s) :
2026-05-02
Vie d’un village breton à la fois rural et ouvert sur le monde via son estuaire. Découvrez la
petite histoire dans la grande histoire. .
Rue de Licouet Les chemins de la salicorne Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Visite du Bourg de Plouër sur Rance Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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