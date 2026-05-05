Morlanne

Balade commentée ouvre l’oeil (et le bon !) à Morlanne

34 carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

10h départ de la balade. Accompagné de Sabine du Syndicat du Tourisme et équipés d’accessoires étonnants loupe, œil de mouche et miroir-, explorez Morlanne autrement ! Cet authentique village béarnais, place forte sous Gaston Fébus, se dévoile sous un angle inédit. Ouvrez grand les yeux et découvrez la carrere rectiligne caractéristique des constructions des villes nouvelles au XIVe s., des maisons coiffées de tuiles picons , la Maison Belluix, l’église fortifiée du XIIIe… Une visite insolite et ludique pour curieux de tous âges ! Sur réservation avant le mercredi à 12h30. 5 personnes minimum. Annulation en cas de pluie ou canicule. .

34 carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 59 24 contact@bearnmadiran-tourisme.fr

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English : Balade commentée ouvre l’oeil (et le bon !) à Morlanne

L’événement Balade commentée ouvre l’oeil (et le bon !) à Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-05-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran