Balade commentée : sur les traces des douaniers, JEP 2026 – Parking de Normandez, Locmiquélic

Informations pratiques

Balade commentée : sur les traces des douaniers Dimanche 20 septembre, 15h00 JEP 2026 – Parking de Normandez Morbihan

Suivez le guide de la pointe de Sainte-Catherine à celle de Pen Mané / jauge limitée à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Omniprésents au XIXᵉ siècle, de la pointe de Sainte Catherine à Pen Mané, les douaniers de Locmiquélic ont marqué l’histoire locale… avant de tomber dans l’oubli. Aujourd’hui, suivez leurs traces le long de la côte, depuis Normandez jusqu’au fort en passant par la rue de la Douane, et plongez dans leur quotidien grâce aux archives.

Découvrez les étapes de leur implantation, l’histoire de leur caserne – dernier vestige tangible de leur présence –, ainsi que leurs activités sur la rade et les sentiers du littoral. Plans d’origine, documents inédits et détails architecturaux : chaque indice compte pour reconstituer leur vie et redonner vie à cette mémoire effacée.

Entre anecdotes, archives originales et reconstitution de la caserne, embarquez pour une enquête historique où tout un pan de l’histoire de Locmiquélic se dévoile sous vos yeux.

JEP 2026 – Parking de Normandez 56670 Locmiquélic Locmiquélic 56570 Morbihan Bretagne 06 77 40 89 33 https://www.locmiquelic-histoire.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 40 89 33 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@locmiquelic-histoire.fr »}] situé à mi-chemin entre la pointe de Sainte-Catherine et celle de Pen Mané, au bord de l’anse de Normandez, le parking est un point de départ pour la découverte de l’histoire de la ville.

Omniprésents au XIXe siècle, oubliés aujourd’hui…. Plongez dans l’histoire méconnue des douaniers de Locmiquélic.

©Marylis Costevec-Le Hay