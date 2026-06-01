Balade commentée Sur les traces du château seigneurial de Rebenacq Rébénacq
Balade commentée Sur les traces du château seigneurial de Rebenacq Rébénacq dimanche 28 juin 2026.
Rébénacq
Balade commentée Sur les traces du château seigneurial de Rebenacq
Parvis de l’église Rébénacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Insolite pour une bastide d’avoir un château construit après sa fondation ! C’est toutefois le cas de Rébénacq, où une demeure seigneuriale s’implante à une date non déterminée, entourée de ses terres, de ses métairies, de moulins à farine, à foulon et à papier. Une balade permettra de se rendre sur les traces encore visibles du château et de ses terres, même si elles sont remaniées, voire loties ces dernières décennies. Elle se terminera à la mairie par la découverte de maquettes animées de ces trois moulins. (en cas de pluie, diaporama au rez-de-chaussée de la mairie). Dans le cadre de la journée du patrimoine de pays et des moulins. .
Parvis de l’église Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 49 25 42
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English : Balade commentée Sur les traces du château seigneurial de Rebenacq
L’événement Balade commentée Sur les traces du château seigneurial de Rebenacq Rébénacq a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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