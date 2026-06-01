Rébénacq

Balade commentée Sur les traces du château seigneurial de Rebenacq

Parvis de l’église Rébénacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Insolite pour une bastide d’avoir un château construit après sa fondation ! C’est toutefois le cas de Rébénacq, où une demeure seigneuriale s’implante à une date non déterminée, entourée de ses terres, de ses métairies, de moulins à farine, à foulon et à papier. Une balade permettra de se rendre sur les traces encore visibles du château et de ses terres, même si elles sont remaniées, voire loties ces dernières décennies. Elle se terminera à la mairie par la découverte de maquettes animées de ces trois moulins. (en cas de pluie, diaporama au rez-de-chaussée de la mairie). Dans le cadre de la journée du patrimoine de pays et des moulins. .

Parvis de l’église Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 49 25 42

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English : Balade commentée Sur les traces du château seigneurial de Rebenacq

L’événement Balade commentée Sur les traces du château seigneurial de Rebenacq Rébénacq a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées