Balade commentée sur les traces du chemin de fer Lyon-Montbrison, MJC Chazelles sur Lyon, Chazelles-sur-Lyon

Informations pratiques

Balade commentée sur les traces du chemin de fer Lyon-Montbrison Samedi 19 septembre, 10h00 MJC Chazelles sur Lyon Loire

balade gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Balade commentée sur les traces de la voie de chemin de fer Lyon-Montbrison (gare de Chazelles-Viricelles, entrée du tunnel). Départ du parking de la MJC à 10h.

Par ailleurs exposition au Cav’café à Viricelles, possibilité de repas sur réservation

MJC Chazelles sur Lyon Rue Joanny Desage 42140 chazelles sur Lyon Chazelles-sur-Lyon 42140 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 88 30 79 66 RDV à 10h le 19/09 départ balade parking

Balade commentée sur les traces de la voie de chemin de fer Lyon-Montbrison (gare de Chazelles-Viricelles, entrée du tunnel). Départ du parking de la MJC à 10h.

©Ministère de la Culture