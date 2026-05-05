balade commentée Tours et détours de Vauhallan, Cour de la mairie de Vauhallan , local du syndicat d’initiative,, Vauhallan

balade commentée Tours et détours de Vauhallan Samedi 27 juin, 14h30 Cour de la mairie de Vauhallan , local du syndicat d’initiative, Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Petite promenade pour découvrir le patrimoine du centre du village

Tours et détours, avec commentaires, dans le village pour faire découvrir les différents éléments du patrimone de Vauhallan : église saint Rigomer et sainte Ténestine, croix classée de l’ancien cimetière, place à l’architecture typique du Hurepoix, maisons de vignerons, grand cour avec maisons rurales du XVIIé, halle contemporaine primée, puits, lavoirs, rus et pont en meulière, cellule de dégrisement

Cour de la mairie de Vauhallan , local du syndicat d’initiative, 10, Grande rue du 8 mai 1945, Vauhallan 91430 Essonne Île-de-France

Village en Hurepoix, 1er village en Essonne et en Ile-de-France « où il fait bon vivre » Vauhallan patrimoine