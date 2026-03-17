Balade commentée Un nouveau regard sur le centre-ville de Tarbes TARBES Tarbes

Balade commentée Un nouveau regard sur le centre-ville de Tarbes

TARBES Place Jean Jaurès Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

L’association Parcours d’architecture propose de découvrir le centre-ville autrement. Une balade urbaine qui permettra de mieux voir et de mieux comprendre les courants architecturaux qui ont traversé le XXe siècle.

RÉSERVATION Voir site internet (bloc Coordonnées)

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TARBES Place Jean Jaurès Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 42 25 72 parcoursdarchitecture@gmail.com

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English :

The Parcours d?architecture association offers a new way to discover the city center. An urban stroll that will give you a better view and understanding of the architectural currents of the 20th century.

RESERVATION: See website (Contact block)

L’événement Balade commentée Un nouveau regard sur le centre-ville de Tarbes Tarbes a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Tarbes|CDT65