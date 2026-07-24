Balade conférence à vélo Saint-Bonnet-de-Cray
mardi 4 août 2026 · Saint-Bonnet-de-Cray
Informations pratiques
Saint-Bonnet-de-Cray
Balade conférence à vélo
Le Bourg Saint-Bonnet-de-Cray Saône-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Comprendre le terroir exceptionnel du Brionnais
Boucle de 35km
Equipé de votre vélo à assistance électrique, suivez un géologue passionné, spécialiste de la région et biologiste dans des endroits remarquables à la découverte de trésors cachés.
Un bonds dans le temps et l’espace pour un moment d’immersion totale dans les sciences, le patrimoine et la nature.
Une journée Géo-logique pour comprendre et découvrir beaucoup de choses en se faisant plaisir lors d’une activité de plein air.
Sur inscription horaires et lieu de départ à confirmer avec l’organisateur à l’inscription
Ouvert aux ados et adultes équipés de VAE .
Le Bourg Saint-Bonnet-de-Cray 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 33 73 83 gaudryfred@yahoo.fr
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English : Balade conférence à vélo
L’événement Balade conférence à vélo Saint-Bonnet-de-Cray a été mis à jour le 2026-07-24 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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