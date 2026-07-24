Informations pratiques

Saint-Bonnet-de-Cray

Balade conférence à vélo

Le Bourg Saint-Bonnet-de-Cray Saône-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Comprendre le terroir exceptionnel du Brionnais

Boucle de 35km

Equipé de votre vélo à assistance électrique, suivez un géologue passionné, spécialiste de la région et biologiste dans des endroits remarquables à la découverte de trésors cachés.

Un bonds dans le temps et l’espace pour un moment d’immersion totale dans les sciences, le patrimoine et la nature.

Une journée Géo-logique pour comprendre et découvrir beaucoup de choses en se faisant plaisir lors d’une activité de plein air.

Sur inscription horaires et lieu de départ à confirmer avec l’organisateur à l’inscription

Ouvert aux ados et adultes équipés de VAE .

Le Bourg Saint-Bonnet-de-Cray 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 33 73 83 gaudryfred@yahoo.fr

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English : Balade conférence à vélo

L’événement Balade conférence à vélo Saint-Bonnet-de-Cray a été mis à jour le 2026-07-24 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III