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Balade contée à Coat-an-Noz FÊTES DE LOC-ENVEL Loc-Envel

Balade contée à Coat-an-Noz FÊTES DE LOC-ENVEL Loc-Envel samedi 13 juin 2026.

Adresse : Rue des Sabotiers

Ville : 22810 Loc-Envel

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Loc-Envel

Balade contée à Coat-an-Noz FÊTES DE LOC-ENVEL

Rue des Sabotiers Loc-Envel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Entre l’église du village et les sentiers forestiers de Coat-an-Noz, cette balade contée par Ewen Rabier donnera vie aux légendes ainsi qu’au patrimoine historique et naturel de Loc-Envel.   .

Rue des Sabotiers Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71 

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English :

L’événement Balade contée à Coat-an-Noz FÊTES DE LOC-ENVEL Loc-Envel a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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