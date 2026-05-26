Le fusain, crayon naturel Loc-Envel
Le fusain, crayon naturel Loc-Envel vendredi 17 juillet 2026.
Loc-Envel
Le fusain, crayon naturel
Bourg Loc-Envel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Au cœur de notre bocage, proche de chez vous, se cache l’un des plus anciens crayon que l’humain aie fabriqué, ne passez plus devant sans le voir, transformez ce buisson en crayon et faites crisser
votre imagination sur la feuille. .
Bourg Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 60 20
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L’événement Le fusain, crayon naturel Loc-Envel a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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