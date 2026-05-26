Création d’un herbier de plantes utiles Loc-Envel
Création d’un herbier de plantes utiles Loc-Envel samedi 1 août 2026.
Loc-Envel
Création d’un herbier de plantes utiles
Le Bourg Loc-Envel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez avec nous salir vos bottes dans les chemin creux du Trégor pour en découvrir les trésors. Les plantes sont utilisées depuis toujours dans la vie quotidienne, venez découvrir les bienfaits de celles qui vous entoure et en réaliser un herbier ! .
Le Bourg Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 60 20
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L’événement Création d’un herbier de plantes utiles Loc-Envel a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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