Les fées de la nuit Loc-Envel
Les fées de la nuit Loc-Envel dimanche 26 juillet 2026.
Loc-Envel
Les fées de la nuit
Le bourg Loc-Envel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Lorsque le crépuscule sonne l’heure de se coucher certaines déploient leurs ailes pour habiter le ciel. Venez découvrir la danse des seuls mammifères volants au monde et les rapaces nocturnes capables de voler sans bruit. Une balade crépusculaire à la découverte d’un monde méconnu, qu’est celui des chouettes et chauves-souris. .
Le bourg Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 60 20
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L’événement Les fées de la nuit Loc-Envel a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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