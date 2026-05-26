Création de jouets buissonniers Loc-Envel
Création de jouets buissonniers Loc-Envel vendredi 7 août 2026.
Loc-Envel
Création de jouets buissonniers
Le Bourg Loc-Envel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Venez (re-)découvrir et créer des jouets à base de plantes, tiges et feuilles. Avec quelques éléments, un peu d’imagination et du savoir faire, la nature se transforme sous nos yeux en de merveilleux jeux ! .
Le Bourg Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 60 20
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L’événement Création de jouets buissonniers Loc-Envel a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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