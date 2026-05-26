Loc-Envel

Création de jouets buissonniers

Le Bourg Loc-Envel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez (re-)découvrir et créer des jouets à base de plantes, tiges et feuilles. Avec quelques éléments, un peu d’imagination et du savoir faire, la nature se transforme sous nos yeux en de merveilleux jeux ! .

Le Bourg Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 60 20

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English :

L’événement Création de jouets buissonniers Loc-Envel a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol