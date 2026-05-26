Loc-Envel

Le fusain, crayon naturel

Le Bourg Loc-Envel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Au cœur de notre bocage, proche de chez vous, se cache l’un des plus anciens crayon que l’humain aie fabriqué, ne passez plus devant sans le voir, transformez ce buisson en crayon et faites crisser votre imagination sur la feuille. .

Le Bourg Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 60 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le fusain, crayon naturel Loc-Envel a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol