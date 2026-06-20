Loc-Envel

Sortie VTT

Parking du bourg Loc-Envel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Envie d’aventure et de sensations ? Partez pour une sortie VTT accompagnée par notre animateur ! Au fil des sentiers, des chemins forestiers et des petites routes du village, découvrez les richesses naturelles et patrimoniales de notre territoire. Cette balade sera l’occasion d’observer la faune et la flore locales tout en profitant de paysages variés et préservés. .

Parking du bourg Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

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English :

L’événement Sortie VTT Loc-Envel a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol