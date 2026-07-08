Balade contée à la découverte du patrimoine et conférence Guilliers
samedi 19 septembre 2026 · Guilliers
Informations pratiques
Guilliers
Balade contée à la découverte du patrimoine et conférence
Salle des sports Guilliers Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:15:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’association du petit patrimoine de Guilliers vous propose de découvrir lors de deux randonnées, le patrimoine du village, avec une pause gourmande.
Départ à 9h15 visite de 10 km à partir du site de Château Tro
Départ à 14h visite de 3 km à partir de Leucadeuc.
Inscription avant le 12 septembre par flyer ou par téléphone au 02.97.22.83.62 ou 06.70.04.06.10.
L’association donne une conférence à l’église de Guilliers sur les croix du territoire et plus particulièrement celle qui va être re-installée sur la route de Mauron. A 16h .
Salle des sports Guilliers 56490 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 83 62
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English :
L’événement Balade contée à la découverte du patrimoine et conférence Guilliers a été mis à jour le 2026-07-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande