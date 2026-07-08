Informations pratiques

Guilliers

Balade contée à la découverte du patrimoine et conférence

Salle des sports Guilliers Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:15:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’association du petit patrimoine de Guilliers vous propose de découvrir lors de deux randonnées, le patrimoine du village, avec une pause gourmande.

Départ à 9h15 visite de 10 km à partir du site de Château Tro

Départ à 14h visite de 3 km à partir de Leucadeuc.

Inscription avant le 12 septembre par flyer ou par téléphone au 02.97.22.83.62 ou 06.70.04.06.10.

L’association donne une conférence à l’église de Guilliers sur les croix du territoire et plus particulièrement celle qui va être re-installée sur la route de Mauron. A 16h .

Salle des sports Guilliers 56490 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 83 62

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English :

L’événement Balade contée à la découverte du patrimoine et conférence Guilliers a été mis à jour le 2026-07-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande