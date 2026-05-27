Balade contée à la Maison des Abers Rue de Tariec Saint-Pabu

Saint-Pabu

Balade contée à la Maison des Abers

Rue de Tariec Maison des Abers Ti an Aberioù Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Au départ de la maison des abers, la conteuse Florence Le Dreff vous embarque pour une balade familiale le long des sentiers côtiers et sur le sable blond un moment pour rêver, rire ou frissonner avec des contes et des légendes portés par les vents, ou inspirés par les lieux mais toujours remplis de surprises… Dès 6 ans, repli possible en cas de pluie. Soirées fraîches, en plein air (vêtements chauds et couvertures conseillés) .

Rue de Tariec Maison des Abers Ti an Aberioù Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

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L’événement Balade contée à la Maison des Abers Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-05-27 par OT PAYS DES ABERS