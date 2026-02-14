Exposition « Une Bretagne par les Contours », Maison des Abers – Ti an Aberioù, Saint-Pabu

Informations pratiques

Exposition « Une Bretagne par les Contours » Dimanche 20 septembre, 15h00 Maison des Abers – Ti an Aberioù Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Yann Lesacher mène depuis 15 ans un projet artistique inspiré de sa marche sur le GR 34.

À travers peintures et dessins, il compose un carnet de voyage visuel de tout ce qu’il croise le long des côtes bretonnes. Le hasard des rencontres, paysages et détails du chemin guide son travail, sans thème imposé. L’humour y tient une place centrale, pour garder une approche libre, populaire et accessible de l’art. Ce projet, encore en cours, est publié en 13 tomes sous le titre Une Bretagne par les contours.

Maison des Abers – Ti an Aberioù Korn ar Gazel, rue de Tariec 29830 Saint-Pabu Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne 0298897503 https://www.maisondesabers.fr/ https://www.facebook.com/maison.desabers/ La Maison des Abers est un centre d’interprétation dédié aux abers. L’association gestionnaire du lieu organise des sorties nature et patrimoine. Parking et lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Un carnet de voyage visuel le long des côtes bretonnes

©Yann Le Sacher