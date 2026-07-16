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AGENDA · Plouhinec

Balade contée à Menez Dregan Plouhinec

jeudi 27 août 2026 · Plouhinec

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Menez Dregan
Ville
29780 Plouhinec
Département
Finistère
Tarif

Plouhinec

Balade contée à Menez Dregan

Menez Dregan Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Balade Contée à Menez Dregan.
Durée 1h30   .

Menez Dregan Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 79 52 95 53 

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English :

L’événement Balade contée à Menez Dregan Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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