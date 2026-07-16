AGENDA · Plouhinec
Balade contée à Menez Dregan Plouhinec
jeudi 27 août 2026 · Plouhinec
Informations pratiques
Plouhinec
Balade contée à Menez Dregan
Menez Dregan Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Balade Contée à Menez Dregan.
Durée 1h30 .
Menez Dregan Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 79 52 95 53
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English :
L’événement Balade contée à Menez Dregan Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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