Informations pratiques

Plouhinec

Balade contée à Menez Dregan

Menez Dregan Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Balade Contée à Menez Dregan.

Durée 1h30 .

Menez Dregan Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 79 52 95 53

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English :

L’événement Balade contée à Menez Dregan Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz