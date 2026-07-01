Balade contée à Reuves Rue de Villevenard Reuves

Informations pratiques

Reuves

Balade contée à Reuves

Rue de Villevenard Réserve naturelle régionale du Marais de Reuves Reuves Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Et si les paysages de Champagne avaient mille histoires à raconter ?Tout public

Et si les paysages de Champagne avaient mille histoires à raconter ?

Partez à la rencontre de Musette, cartographe de l’imaginaire, pour une balade contée au cœur de la nature, où légendes, mystères et personnages fantastiques prennent vie.

Au fil du parcours, découvrez deux récits captivants celui de Lisette la petite rainette et du mystérieux Gardien des Marais, ainsi que l’incroyable aventure de Tatra, l’écuyer d’Attila. Entre humour, magie et secrets oubliés, laissez-vous emporter par ces histoires inspirées des paysages qui vous entourent.

Une promenade originale à partager en famille, pour porter un nouveau regard sur les marais et leur patrimoine naturel et légendaire. .

Rue de Villevenard Réserve naturelle régionale du Marais de Reuves Reuves 51120 Marne Grand Est contact@tourisme-paysages-champagne.com

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English : Balade contée à Reuves

What if the landscapes of Champagne had a thousand stories to tell?

L’événement Balade contée à Reuves Reuves a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne