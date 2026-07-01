Balade contée à Reuves Rue de Villevenard Reuves
samedi 25 juillet 2026 · Rue de Villevenard · Reuves
Informations pratiques
Reuves
Balade contée à Reuves
Rue de Villevenard Réserve naturelle régionale du Marais de Reuves Reuves Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Et si les paysages de Champagne avaient mille histoires à raconter ?Tout public
Et si les paysages de Champagne avaient mille histoires à raconter ?
Partez à la rencontre de Musette, cartographe de l’imaginaire, pour une balade contée au cœur de la nature, où légendes, mystères et personnages fantastiques prennent vie.
Au fil du parcours, découvrez deux récits captivants celui de Lisette la petite rainette et du mystérieux Gardien des Marais, ainsi que l’incroyable aventure de Tatra, l’écuyer d’Attila. Entre humour, magie et secrets oubliés, laissez-vous emporter par ces histoires inspirées des paysages qui vous entourent.
Une promenade originale à partager en famille, pour porter un nouveau regard sur les marais et leur patrimoine naturel et légendaire. .
Rue de Villevenard Réserve naturelle régionale du Marais de Reuves Reuves 51120 Marne Grand Est contact@tourisme-paysages-champagne.com
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English : Balade contée à Reuves
What if the landscapes of Champagne had a thousand stories to tell?
L’événement Balade contée à Reuves Reuves a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne