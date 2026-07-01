Balade contée à Tœufles, Toeufles, salle des fêtes, Tœufles

Informations pratiques

Balade contée à Tœufles Samedi 25 juillet, 16h30 Toeufles, salle des fêtes Somme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T16:30:00+02:00 – 2026-07-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T16:30:00+02:00 – 2026-07-25T18:00:00+02:00

Dans le cadre de la résidence artistique « C’est tout un art – Vallée de la Trie », les artistes Anne Muller et Geoffroy Boucher proposent une série de rendez-vous destinés à mettre en lumière les richesses patrimoniales de la vallée de la Trie et à porter un nouveau regard sur ce territoire.

Partez à la découverte de Tœufles en compagnie de Thomas Dupont, conteur du territoire, qui vous entraînera dans un voyage au cœur des contes, légendes et récits qui façonnent l’identité locale. À travers cette balade accessible aux petits comme aux grands, laissez-vous surprendre par une autre manière d’explorer le paysage, son histoire et la mémoire de celles et ceux qui l’ont habité.

Cette balade sera suivie d’un moment convivial d’échange et de rencontre autour de la présentation de l’œuvre réalisée dans le cadre de la résidence artistique, avant son installation définitive par Anne Muller et Geoffroy Boucher.

Toeufles, salle des fêtes rue de l’église, toeufles Tœufles 80870 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/balade-et-visite-du-chateau-de-rogeant-447/ »}]

Partez à la découverte de Tœufles en compagnie de Thomas Dupont, conteur du territoire, qui vous entraînera dans un voyage au cœur des contes, légendes et récits qui façonnent l’identité locale. Conte Balade