Vineuil-Saint-Firmin

Balade contée à Vineuil-Saint-Firmin

3 Avenue de la Bouleautière Vineuil-Saint-Firmin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Le collectif de conteuses de l’Oise Conteuse’ment vôtre vous invite à redécouvrir la forêt environnante de Vineuil-Saint-Firmin ! Au fil des sentiers, la parole réveillera les histoires anciennes et les paysages se changeront en univers enchanteurs. Une promenade à ne pas manquer…

Le collectif de conteuses de l’Oise Conteuse’ment vôtre vous invite à redécouvrir la forêt environnante de Vineuil-Saint-Firmin ! Au fil des sentiers, la parole réveillera les histoires anciennes et les paysages se changeront en univers enchanteurs. Une promenade à ne pas manquer…

Durée 1h30.

Tout public dès 7 ans avec accompagnants. .

3 Avenue de la Bouleautière Vineuil-Saint-Firmin 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 57 10 26 mediatheque@vineuilsaintfirmin.fr

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English :

The Oise Conteuse’ment v%F4tre storytelling collective invites you to rediscover the forest surrounding Vineuil-Saint-Firmin! As you wander along the trails, storytelling will bring ancient tales to life, and the landscapes will transform into enchanting worlds. A walk not to be missed…

L’événement Balade contée à Vineuil-Saint-Firmin Vineuil-Saint-Firmin a été mis à jour le 2026-06-09 par Chantilly-Senlis Tourisme