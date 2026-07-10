BALADE CONTÉE AU FIL DES ÉTANGS à Saint-Julien-Les-Montbéliard Rue du Temple Saint-Julien-lès-Montbéliard

Informations pratiques

Saint-Julien-lès-Montbéliard

BALADE CONTÉE AU FIL DES ÉTANGS à Saint-Julien-Les-Montbéliard

Rue du Temple RDV au temple pour le départ Saint-Julien-lès-Montbéliard Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 13:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Dans le cadre de la programmation Les Contes qui dépotent , initiée par À la lueur des Contes, partez pour une balade contée Contes au fil des étangs à la découverte de Saint-Julien-lès-Montbéliard.

Au fil des chemins, des étangs et du patrimoine local, laissez-vous guider par les conteuses et conteur qui vous feront découvrir l’histoire et les petits secrets de cette commune où il fait bon vivre et conter. Une promenade ponctuée de récits, d’imaginaire et de rencontres, à partager en famille.

Balade contée familiale dès 6 ans

Durée environ 3 h 30

Parcours 5 km

Inscription obligatoire via HelloAsso

Prévoir des chaussures de marche, une casquette, une bouteille d’eau, un encas et des protections contre les tiques et moustiques.

Les chiens ne sont pas admis afin de préserver l’écoute et la magie des histoires. .

Rue du Temple RDV au temple pour le départ Saint-Julien-lès-Montbéliard 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 20 90 66 alalueurdescontes@laposte.net

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English : BALADE CONTÉE AU FIL DES ÉTANGS à Saint-Julien-Les-Montbéliard

L’événement BALADE CONTÉE AU FIL DES ÉTANGS à Saint-Julien-Les-Montbéliard Saint-Julien-lès-Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD