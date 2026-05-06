Sorties 123Nature Sortie champignons Saint-Julien-lès-Montbéliard
Sorties 123Nature Sortie champignons Saint-Julien-lès-Montbéliard samedi 3 octobre 2026.
Saint-Julien-lès-Montbéliard
Sorties 123Nature Sortie champignons
Parking du temple Saint-Julien-lès-Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Sortie 123Nature Champignons
Partez à la découverte des champignons forestiers lors d’une sortie nature guidée avec 123Nature.
Apprenez à reconnaître les principales espèces de champignons et leurs milieux naturels. Vous pourrez également apporter vos propres récoltes pour une séance de détermination sur place.
Intervenant SMPM
Rendez-vous de 14 h à 17 h, parking du temple à Saint-Julien-lès-Montbéliard
Réservation obligatoire
Une immersion au cœur de la forêt pour mieux comprendre et identifier la richesse du monde fongique. .
Parking du temple Saint-Julien-lès-Montbéliard 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Sorties 123Nature Sortie champignons
L’événement Sorties 123Nature Sortie champignons Saint-Julien-lès-Montbéliard a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD