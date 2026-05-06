Saint-Julien-lès-Montbéliard

Sorties 123Nature Sortie champignons

Parking du temple Saint-Julien-lès-Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Sortie 123Nature Champignons

Partez à la découverte des champignons forestiers lors d’une sortie nature guidée avec 123Nature.

Apprenez à reconnaître les principales espèces de champignons et leurs milieux naturels. Vous pourrez également apporter vos propres récoltes pour une séance de détermination sur place.

Intervenant SMPM

Rendez-vous de 14 h à 17 h, parking du temple à Saint-Julien-lès-Montbéliard

Réservation obligatoire

Une immersion au cœur de la forêt pour mieux comprendre et identifier la richesse du monde fongique. .

Parking du temple Saint-Julien-lès-Montbéliard 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Sorties 123Nature Sortie champignons

L’événement Sorties 123Nature Sortie champignons Saint-Julien-lès-Montbéliard a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD