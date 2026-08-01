Informations pratiques

Charrin

Balade contée autour de la Loire

Le Bourg Charrin Charrin Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne organise une balade contée et musicale tout au long d’un petit parcours d’environ 3km adapté à toute la famille. Rien de plus envoutant et mystérieux que cet incroyable fleuve qu’est la Loire. Le connaissez-vous vraiment ?

C’est dans l’atmosphère crépusculaire et calme de l’été que le CEN vous propose une balade contée et musicale De 18h à 19h30. Prévoir des chaussures de marche, sa gourde et éventuellement des jumelles. Animation gratuite, inscription obligatoire www.cen-bourgogne.fr / animations@cen-bourgogne.fr / 06 11 95 37 69. .

Le Bourg Charrin Charrin 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Balade contée autour de la Loire

L’événement Balade contée autour de la Loire Charrin a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Rives du Morvan