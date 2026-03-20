Balade contée aux flambeaux

Parking de l’église Taller Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

La richesse et le mystère du paysage landais ont inspiré de nombreux contes et légendes au fil des siècles. Depuis 2018, l’association Les Pins Parleurs vous propose de redécouvrir ces histoires, les mystères et les merveilles de la nature landaise au cours de promenades contées. Laissez-vous porter par ces récits enchanteurs qui vous feront voyager, rêver et frissonner !

Balade en famille à partir de 7 ans.

Inscription obligatoire au 06 70 41 48 59.

Gratuit. .

Parking de l’église Taller 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59

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English :

L’événement Balade contée aux flambeaux Taller a été mis à jour le 2026-03-18 par Côte Landes Nature Tourisme