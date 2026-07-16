Balade contée aux marais de Lumbres, Marais de Lumbre, Lumbres

Informations pratiques

Balade contée aux marais de Lumbres Jeudi 27 août, 16h30 Marais de Lumbre Pas-de-Calais

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T16:30:00+02:00 – 2026-08-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T16:30:00+02:00 – 2026-08-27T18:00:00+02:00

Une mare, des roseaux qui dansent au vent, un chemin qui longe l’Aa, une prairie où les papillons volent de fleur en fleur, le son d’une guitare slide, une voix grave, des mots, des histoires d’arbres, d’oiseaux, de grenouilles.

Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale et le conteur François Griffault (Cie Un triton au plafond) vous propose de (re)découvrir les marais de Lumbres au cours d’une balade contée, poétique et naturaliste.

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Balade contée au cœur des marais de Lumbre avec Le conteur François Griffault et le Pnr des Caps et Marais d’Opale.