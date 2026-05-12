Ebersheim

Balade contée avec Contesse Luciole

1 place de la Mairie Ebersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28 17:30:00

fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-18

Laissez-vous guider dans un univers où le réel et l’imaginaire se mêlent, entre anecdotes historiques, légendes du village et souvenirs d’autrefois. Dès 6 ans

Ni visite guidée, ni spectacle de contes, Contesse Luciole propose un entre-deux original, une promenade vivante à travers l’Histoire et les histoires d’Ebersheim.

Au fil des rues du village, la conteuse entraîne petits et grands dans un voyage entre anecdotes historiques, récits du terroir et légendes locales. Pas à pas, les participants découvrent Awerscha autrement, entre réalité et imaginaire, mémoire des habitants et mystères d’autrefois.

Cette balade s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent (re)découvrir Ebersheim dans une ambiance curieuse, conviviale et détendue, que l’on soit habitant du village ou touriste de passage.

Tout public à partir de 6 ans, nombre de places limitées.

Environ 2 km de marche.

Collation offerte à l’issue de la balade. 0 .

1 place de la Mairie Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 72 11

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English :

Let yourself be guided into a world where the real and the imaginary mingle, between historical anecdotes, village legends and memories of yesteryear. Ages 6 and up

L’événement Balade contée avec Contesse Luciole Ebersheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme