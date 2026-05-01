Balade contée Le Bas Pays Beauvoir
Balade contée Le Bas Pays Beauvoir samedi 30 mai 2026.
Beauvoir
Balade contée
Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:30:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Entre mythe et réalité, le Mont Saint Michel et sa baie ont inspiré de nombreux récits plus fantaisistes les uns que les autres, depuis la nuit des temps. Une balade jusqu’au Mont, en passant par le sentier de randonnée, qui s’achève avec un apéritif qui vous sera offert à la fin du parcours, au pied du Mont. .
Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr
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English : Balade contée
L’événement Balade contée Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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