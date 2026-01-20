Remise du prix de poésie du Bellovidère 2026 Le Bellovidère Beauvoir

Remise du prix de poésie du Bellovidère 2026

Le Bellovidère 1 Place de la Paix Beauvoir Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 17:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Journée de clôture de l’année poétique au Bellovidère avec la remise du prix de poésie 2026 au lauréat ou la lauréate, en présence de poètes, de curieux et des nombreux bénévoles qui font vivre ce prix unique. .

Le Bellovidère 1 Place de la Paix Beauvoir 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté resa@lebellovidere.net

