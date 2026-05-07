L’usage des plantes sauvage de la baie du Mont Saint-Michel Le Bas Pays Beauvoir
L’usage des plantes sauvage de la baie du Mont Saint-Michel Le Bas Pays Beauvoir lundi 1 juin 2026.
Beauvoir
L’usage des plantes sauvage de la baie du Mont Saint-Michel
Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:00:00
fin : 2026-06-01 16:30:00
Date(s) :
2026-06-01
Partez à la découverte des plantes sauvages qui peuplent la baie du Mont Saint-Michel. Au fil de la balade, vous apprendrez à les reconnaître, à comprendre leurs usages traditionnels et à les observer dans leur milieu naturel. Une immersion guidée entre savoirs anciens, milieux remarquables et richesses végétales. .
Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’usage des plantes sauvage de la baie du Mont Saint-Michel
L’événement L’usage des plantes sauvage de la baie du Mont Saint-Michel Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Beauvoir (Manche)
- Balade grand air Le Bas Pays Beauvoir 14 mai 2026
- Atelier parent-enfant > Réaliser un sel aromatisé Le Bas Pays Beauvoir 20 mai 2026
- Balade grand air Le Bas Pays Beauvoir 21 mai 2026
- Remise du prix de poésie du Bellovidère 2026 Le Bellovidère Beauvoir 24 mai 2026
- Balade grand air Le Bas Pays Beauvoir 28 mai 2026