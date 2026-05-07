L’usage des plantes sauvage de la baie du Mont Saint-Michel Le Bas Pays Beauvoir

Beauvoir

L’usage des plantes sauvage de la baie du Mont Saint-Michel

Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 14:00:00

fin : 2026-06-01 16:30:00

Date(s) :

2026-06-01

Partez à la découverte des plantes sauvages qui peuplent la baie du Mont Saint-Michel. Au fil de la balade, vous apprendrez à les reconnaître, à comprendre leurs usages traditionnels et à les observer dans leur milieu naturel. Une immersion guidée entre savoirs anciens, milieux remarquables et richesses végétales. .

Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr

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English : L’usage des plantes sauvage de la baie du Mont Saint-Michel

L’événement L’usage des plantes sauvage de la baie du Mont Saint-Michel Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts