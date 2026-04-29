Tréhorenteuc

Balade contée dans le Val sans retour

Halles couvertes Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:15:00

fin : 2026-05-09 17:15:00

Date(s) :

2026-05-09

Venez profiter d’une balade contée avec Jean le Raconte’art pour découvrir les légendes du Val sans Retour.

Au programme légendes du Val sans Retour, légendes arthuriennes et contes du Petit Peuple ! Un accord parfait pour (re)découvrir la magie de Brocéliande …

Conseillé à partir de 5 ans. Parcours 2km pas accessible PMR; dénivelé escarpé.

Chiens tenus en laisse acceptés. .

Halles couvertes Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 60

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English :

L’événement Balade contée dans le Val sans retour Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-04-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande