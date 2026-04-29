Balade contée dans le Val sans retour Tréhorenteuc
Balade contée dans le Val sans retour Tréhorenteuc samedi 9 mai 2026.
Tréhorenteuc
Balade contée dans le Val sans retour
Halles couvertes Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:15:00
fin : 2026-05-09 17:15:00
Date(s) :
2026-05-09
Venez profiter d’une balade contée avec Jean le Raconte’art pour découvrir les légendes du Val sans Retour.
Au programme légendes du Val sans Retour, légendes arthuriennes et contes du Petit Peuple ! Un accord parfait pour (re)découvrir la magie de Brocéliande …
Conseillé à partir de 5 ans. Parcours 2km pas accessible PMR; dénivelé escarpé.
Chiens tenus en laisse acceptés. .
Halles couvertes Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 60
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English :
L’événement Balade contée dans le Val sans retour Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-04-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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