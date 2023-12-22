Balade contée dans les Grandes Landes de Trébédan, Espace naturel Yves-Donguy, Brusvily

Informations pratiques

Balade contée dans les Grandes Landes de Trébédan Dimanche 20 septembre, 15h00 Espace naturel Yves-Donguy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Coquecigrues et billevesées !

À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, laissez-vous entraîner au cœur des Grandes Landes de Trébédan… là où le vent chuchote encore d’anciennes histoires, et où chaque sentier pourrait bien vous égarer entre vrai et fabulation.

Le dimanche 20 septembre 2026, les veilleurs et veilleuses de contes du Pays de Dinan vous invitent à une promenade pas tout à fait comme les autres. À la tombée des certitudes, entre bruyères et ajoncs, ils réveilleront pour vous les paroles du pays gallo : contes, menteries et autres sornettes plus vraies que nature… ou presque.

Prenez garde : dans les landes, tout peut arriver. Une silhouette entre deux buissons, un rire porté par le vent, une histoire qui vous suit bien après le retour… Qui sait ce que vous y croiserez ?

Curieux, rêveurs, petits et grands sont conviés à cette escapade où l’imaginaire s’invite à chaque pas.

Espace naturel Yves-Donguy Les Grandes Landes 22980 Trébédan Brusvily 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33624365667 https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandes_Landes_de_Trébédan https://www.calameo.com/read/00461394863d33f6d5420;https://www.bretagne-vivante.org/wp-content/uploads/2023/12/22TRB_Les-Grandes-Landes.pdf Entre les vallées de l’Arguenon et de la Rance, à l’ouest de Dinan, cachées le long d’une petite départementale des Côtes d’Armor, les 12 hectares de landes humides de l’espace naturel Yves Donguy constituent un espace à la fois naturel et issu du travail paysan.

En effet, ces landes sont nées de défrichements humains sur plusieurs siècles ; elles ont toujours été au centre de relations vertueuses entre les paysans, leur troupeau et le paysage. Accompagnement des bêtes pour le pâturage, fauchage de l’ajonc transformé en litière et en combustible, récolte de la molinie et de la bourdaine pour la vannerie…, autant d’activités qui ont façonné cet espace et qui ont perduré jusqu’à la modernisation agricole des années 60-70.

Les bénévoles de l’association Bretagne Vivante ont maintenant remplacé les paysannes et paysans d’autrefois, afin de maintenir le caractère landicole de ce bout de terre. Et si les pratiques qui ont fait naître ces paysages ont aujourd’hui disparu, ce bout de terre n’en reste pas moins précieux et porteur d’une d’histoire qui mérite d’être réhabilitée pour éclairer une des plus belles composantes de l’identité bretonne et pour montrer toute la pertinence et la modernité d’un système écologique et social particulièrement résilient. Petit parking sur place mais rendez-vous sur le parking de la Mairie de Trébédan.

Coquecigrues et billevesées !

© Yannick Meneux