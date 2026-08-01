Informations pratiques

Brusvily

Fête nature

Les Grandes Landes Brusvily Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Fête nature

Invités d’honneur

– Samuel Lewis, jardinier paysan

– Anna Caro, d’Ouzbékistan

– Daniel Robert, conteur en gallo

Producteurs locaux créateurs, artisanat, plantes

Animations diverses

Anes et petits animaux

Musique traditionnelle

Petite restauration

Buvette Tombola

Organisé par l’association Au fil du temps .

Les Grandes Landes Brusvily 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 77 89 87

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English :

L’événement Fête nature Brusvily a été mis à jour le 2026-08-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme