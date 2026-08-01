UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brusvily

Fête nature Brusvily

samedi 29 août 2026 · Brusvily

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Les Grandes Landes
Ville
22100 Brusvily
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Brusvily

Fête nature

Les Grandes Landes Brusvily Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Fête nature

Invités d’honneur
– Samuel Lewis, jardinier paysan
– Anna Caro, d’Ouzbékistan
– Daniel Robert, conteur en gallo

Producteurs locaux créateurs, artisanat, plantes
Animations diverses
Anes et petits animaux
Musique traditionnelle
Petite restauration
Buvette Tombola

Organisé par l’association Au fil du temps   .

Les Grandes Landes Brusvily 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 77 89 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête nature Brusvily a été mis à jour le 2026-08-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

À voir aussi à Brusvily (Côtes-d'Armor)