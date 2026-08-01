Fête nature Brusvily
samedi 29 août 2026 · Brusvily
Informations pratiques
Brusvily
Fête nature
Les Grandes Landes Brusvily Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Fête nature
Invités d’honneur
– Samuel Lewis, jardinier paysan
– Anna Caro, d’Ouzbékistan
– Daniel Robert, conteur en gallo
Producteurs locaux créateurs, artisanat, plantes
Animations diverses
Anes et petits animaux
Musique traditionnelle
Petite restauration
Buvette Tombola
Organisé par l’association Au fil du temps .
Les Grandes Landes Brusvily 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 77 89 87
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English :
L’événement Fête nature Brusvily a été mis à jour le 2026-08-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme