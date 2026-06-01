Balade contée de l’été avec Mirettes Ecoutilles Les Plomarc’h Douarnenez

Douarnenez

Balade contée de l’été avec Mirettes Ecoutilles

Les Plomarc’h Ferme des Plomarc’h Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Balade entre grève et lavoir pour entendre des histoires .

Les Plomarc’h Ferme des Plomarc’h Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 79 52 95 53

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English :

L’événement Balade contée de l’été avec Mirettes Ecoutilles Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-01 par OT PAYS DE DOUARNENEZ