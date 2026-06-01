Balade contée de l’été avec Mirettes Ecoutilles Les Plomarc’h Douarnenez
Balade contée de l’été avec Mirettes Ecoutilles Les Plomarc’h Douarnenez mardi 25 août 2026.
Douarnenez
Balade contée de l’été avec Mirettes Ecoutilles
Les Plomarc’h Ferme des Plomarc’h Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Balade entre grève et lavoir pour entendre des histoires .
Les Plomarc’h Ferme des Plomarc’h Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 79 52 95 53
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English :
L’événement Balade contée de l’été avec Mirettes Ecoutilles Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-01 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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