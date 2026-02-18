Balade contée en calèche Halles couvertes Tréhorenteuc

Balade contée en calèche

Halles couvertes 24 rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-15 16:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et partez au rythme des chevaux à la découverte de la forêt de légendes.

La calèche vous amène à la découverte du bourg et du Val sans retour pendant que Lindylou, Julie ou Tortequesne vous raconte les histoires des lieux !

– RDV 15 min avant, devant les halles couvertes ; parcours de 5 km ; 2h de prestation ;

– Réservation et paiement auprès de Fabien de la Calèche de Brocéliande (carte, espèces, chèque, chèques vacances).

– Départ assuré à partir de 10 personnes, max 35 personnes.

– Halte au Val sans retour 400 m de marche, pause contée de 45 min. .

Halles couvertes 24 rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 07 56 47 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade contée en calèche Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-02-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande