Balade contée en coeur de ville Hasparren
Balade contée en coeur de ville Hasparren mardi 11 août 2026.
Hasparren
Balade contée en coeur de ville
Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:30:00
fin : 2026-08-11 11:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Balade contée en coeur de ville, partez à la découverte des histoires, anecdotes et patrimoine de Hasparren La cité des chênes avec notre guide Alain. Verre de l’amitié en fin de parcours. .
Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Balade contée en coeur de ville
L’événement Balade contée en coeur de ville Hasparren a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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