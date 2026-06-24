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Balade contée en coeur de ville Hasparren

Balade contée en coeur de ville Hasparren

Balade contée en coeur de ville Hasparren mardi 11 août 2026.

Adresse
Chapelle du Sacré Coeur
Ville
64240 Hasparren
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Hasparren

Balade contée en coeur de ville

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:30:00
fin : 2026-08-11 11:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Balade contée en coeur de ville, partez à la découverte des histoires, anecdotes et patrimoine de Hasparren La cité des chênes avec notre guide Alain. Verre de l’amitié en fin de parcours.   .

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Balade contée en coeur de ville

L’événement Balade contée en coeur de ville Hasparren a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays Basque

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