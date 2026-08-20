Balade contée en famille avec Brobro le brochet, Stade de Saint-Bernard, Saint-Bernard

Informations pratiques

Balade contée en famille avec Brobro le brochet Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Stade de Saint-Bernard Ain

Places limitées, inscription sur place avant le départ qui se fait au stade impasse Jacquet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Plongez dans l’univers mystérieux de la rivière et rencontrez Brobro, un drôle de brochet qui vous emmène à la découverte : contes & légendes du monde aquatique, histoire de la vie en bord de Saône (patrimoine, pêche, halage). Plusieurs activités ludiques dont une chasse au trésor et une animation autour d’une fresque sur le monde aquatique de la Saône vous seront proposées. Places limitées, inscription sur place avant le départ qui se fait au stade impasse Jacquet.

Dimanche à 10h et à 15h

Organisé par l’association SPINOSA

Stade de Saint-Bernard 50 impasse Jacquet 01600 Saint Bernard Saint-Bernard 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Plongez dans l’univers mystérieux de la rivière et rencontrez Brobro, un drôle de brochet qui vous emmène à la découverte : contes & légendes du monde aquatique, histoire de la vie en bord de Saône à…

©SPINOSA