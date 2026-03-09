Balade contée en famille dans Toulfoën Les aventures de Tam-Kik Parking de l’auberge de Toulfoën Quimperlé

Balade contée en famille dans Toulfoën Les aventures de Tam-Kik

Parking de l’auberge de Toulfoën Lieu-dit La Plaine Quimperlé Finistère

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

2026-04-15

Tamm-kik a soif d’aventures et décide de se lancer dans un voyage initiatique sur les chemins du Pays de Quimperlé. Lors de son périple, Tamm-kik verra sa bonté mise à l’épreuve, croisera la route d’un drôle de mendiant et de sa mouche bleue et évitera de peu de se faire cuisiner par un ogre. Cette balade contée se déroule dans la forêt de Toulfoën et se partage en famille.

Balade contée en famille à partir de 7 ans. (2h 3 km)

