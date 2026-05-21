Balade contée en occitan Glanges
Balade contée en occitan Glanges mercredi 10 juin 2026.
Glanges
Balade contée en occitan
Glanges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
L’association du tiers de Glanges, ça mijote vous propose une balade contée en occitan avec Jean-François Vignaud sur un parcours de 3km. Vous pouvez prolonger la soirée par un repas au restaurant l’Escaliburg (payant sur réservation jusqu’au 1er juin). Rendez-vous pour la balade devant la mairie. .
Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 52 01
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English : Balade contée en occitan
L’événement Balade contée en occitan Glanges a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Briance Sud Haute-Vienne