Glanges

Balade contée en occitan

Glanges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

L’association du tiers de Glanges, ça mijote vous propose une balade contée en occitan avec Jean-François Vignaud sur un parcours de 3km. Vous pouvez prolonger la soirée par un repas au restaurant l’Escaliburg (payant sur réservation jusqu’au 1er juin). Rendez-vous pour la balade devant la mairie. .

Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 52 01

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English : Balade contée en occitan

L’événement Balade contée en occitan Glanges a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Briance Sud Haute-Vienne